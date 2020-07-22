Минэнерго РБ пока подтверждает загрузку топлива на БелАЭС в августе

Минэнерго Беларуси пока подтверждает, что загрузка топлива в реактор на первом блоке Белорусской АЭС начнется в августе нынешнего года.

"В августе мы планируем начать важный этап - загрузку ядерного топлива в реактор и переход к физическому пуску, а впоследствии и к энергетическому пуску", - сообщил сегодня директор Департамента по ядерной энергетике Минэнерго РБ Василий Полюхович.

Судя по всему, загрузка топлива начнется только после окончания президентских выборов. Если судьба выборов решится в первом туре, то загрузку топлива можно в середине августа. В случае проведения второго тура, загрузка топлива перенесется на сентябрь.