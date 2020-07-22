Последнее обновление: 22.07.2020 12:28

Минэнерго РБ пока подтверждает загрузку топлива на БелАЭС в августе

Минэнерго Беларуси пока подтверждает, что загрузка топлива в реактор на первом блоке Белорусской АЭС начнется в августе нынешнего года.

"В августе мы планируем начать важный этап - загрузку ядерного топлива в реактор и переход к физическому пуску, а впоследствии и к энергетическому пуску", - сообщил сегодня директор Департамента по ядерной энергетике Минэнерго РБ Василий Полюхович.

Судя по всему, загрузка топлива начнется только после окончания президентских выборов. Если судьба выборов решится в первом туре, то загрузку топлива можно в середине августа. В случае проведения второго тура, загрузка топлива перенесется на сентябрь.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование