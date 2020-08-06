Последнее обновление: 06.08.2020 14:27

Физический пуск БелАЭС состоится 8 августа с Аленой Ланской

В сети появилось подтверждение информации о том, что еще до 9 августа состоится физический запуск Белорусской АЭС.

Ранее, Радио Свабода со ссылкой на источник в Росатоме сообщило, что пуск запланирован на 7 августа. Но скорее всего, мероприятие пройдет 8 августа и будет увенчано концертом «звезды отечественной эастрады».

Согласно сайту госзакупок, 8 августа на концерте в Островце, который завершит церемонию пуска и пламенных речей, выступят Алена Ланская и шоу Аллюр. Закупка Ланской и Аллюр из одного источника обойдется бюджету в 2700 и 2500 рублей.

«На этом празднике будут присутствовать делегации высокого уровня и журналисты, приглашенные исключительно белорусской стороной. Мероприятие организовано правительством Беларуси. На этот раз Росатом не сможет пригласить прессу со своей стороны», - сообщало Радио Свабода.

Ни руководство Росатома, ни руководство БелАЭС официально не подтвердили дату «физического запуска» белорусской АЭС.

Далее по теме
Ранее по теме




blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование