Физический пуск БелАЭС состоится 8 августа с Аленой Ланской

В сети появилось подтверждение информации о том, что еще до 9 августа состоится физический запуск Белорусской АЭС.

Ранее, Радио Свабода со ссылкой на источник в Росатоме сообщило, что пуск запланирован на 7 августа. Но скорее всего, мероприятие пройдет 8 августа и будет увенчано концертом «звезды отечественной эастрады».

Согласно сайту госзакупок, 8 августа на концерте в Островце, который завершит церемонию пуска и пламенных речей, выступят Алена Ланская и шоу Аллюр. Закупка Ланской и Аллюр из одного источника обойдется бюджету в 2700 и 2500 рублей.

«На этом празднике будут присутствовать делегации высокого уровня и журналисты, приглашенные исключительно белорусской стороной. Мероприятие организовано правительством Беларуси. На этот раз Росатом не сможет пригласить прессу со своей стороны», - сообщало Радио Свабода.

Ни руководство Росатома, ни руководство БелАЭС официально не подтвердили дату «физического запуска» белорусской АЭС.