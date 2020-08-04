Последнее обновление: 04.08.2020 19:46

Минобороны Беларуси: Идет вмешательство в дела государства

Категории: Беларусь

Министерство обороны Беларуси заявило о попытках вмешательства во внутренние дела страны с целью дестабилизации обстановки.

«Мы осознаем, что в мире далеко не всем по душе успехи нашей страны и сегодня осуществляются попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства – Республики Беларусь с целью дестабилизации обстановки. Это бесперспективно. Мы – белорусы – сами решаем свою судьбу», - говорится в обращении Координационного совета Офицерских собраний ВВС и войск ПВО к офицерскому корпусу Вооруженных Сил Беларуси.

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