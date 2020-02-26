Госкомимущество избавилось от Дома печати в Минске

Госкомимущество Беларуси сегодня провело успешный аукцион и продало с третьей попытки здание бывшего Дома печати в Минске на проспекте Независимости.

Общая площадь 4-этажного здания, которое длительное время не использовалось, составляет 3558,6 кв. м, площадь земельного участка – 0,1711 га. Функциональное назначение недвижимости определено как административно-деловое, говорится в сообщении ведомства.

В аукционе принимало участие 5 участников. Среди них – юридические лица и один индивидуальный предприниматель. Аукцион проводился на условиях понижения начальной цены на 50%.

Начальная цена здания составила 3 527 964 рублей 16 копеек. В ходе торгов цена повысилась в 1,8 раза и составила 6 220 000 белорусских рублей.

Одновременно с административным зданием было продано и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания.