Последнее обновление: 31.07.2020 22:35

Политтехнолог Шкляров остается под стражей на 2 месяца

Задержанному 29 июля в Гомеле политтехнологу Виталию Шклярову в пятницу избрали меру пресечения, он остается под стражей сроком на два месяца.

Обвинение ему не предъявлено — на это у следствия есть десять дней. Об этом сообщил его адвокат Антон Гашинский, передает tut.by

По его словам, Шкляров проходит подозреваемым по делу в отношении Сергея Тихановского. Первоначально Шкляров был задержан на 72 часа по ст. 108 УПК. Адвокат Шклярова заявил, что обжалует задержание подзащитного в суде.

Шкляров позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова». Ему 44 года, он гражданин Беларуси и родом из Гомеля, но жил в Штатах.

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