Тихановская: Мой муж не сотрудничал со Шкляровым

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская утверждает, ее супруг, блогер Сергей Тихановской, который в настоящий момент находится под стражей, не сотрудничал с политтехнологом Шкляровым. Ничего не знает Тихановский о боевикам, которых задержали в Беларуси.

«Новости о том, что белорусское телевидение показывает его как человека, который связан с задержанными «боевиками» из России, и что «Страна для жизни» якобы работала под контролем некоего российского политтехнолога Шклярова, Сергей узнал с большим удивлением. Ему такие факты из его биографии не известны», - сообщила Тихановская в fb.

Она также сообщила, как Тихановский воспринял заявление Следственного комитета о возбуждении в отношении него дел еще под двум статьям УК.

«Вчера и сегодня у него были адвокаты. В четверг ему вручили только документ во возбуждении дела по статье 293 (и обязательно сразу после того, как от него ушел адвокат). О том, что в отношении него также начато дело по статье 130, Сергей на сегодняшний день так и не получил официального уведомления. Следственных действий не было уже около месяца», - сообщила кандидат в президенты РБ.