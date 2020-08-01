Власти Беларуси начали изолировать активистов на время выборов

Белорусские власти на основании ранее присужденных арестов начали задерживать активистов оппозиции по всей стране, пытаясь изолировать активных граждан на время выборов.

Как сообщает правозащитный центр "Весна", 31 июля были задержаны активисты в Минске, Орше, Новополоцке и других городах Беларуси.

С начала текущей избирательной кампании 204 человека получили в общей сложности 2937 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования. 367 человек получили штрафы общим размером почти в 285 000 рублей (более 116 000$).

Правозащитникам известно, как минимум, о 1277 случаях произвольных задержаний, произошедших в период с 6 мая по 31 июля.