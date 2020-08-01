Последнее обновление: 01.08.2020 18:58

Лукашенко поручил обеспечить безопасность избиркомов

Лукашенко поручил обеспечить безопасность работы избиркомов. Примечательно, что поручение он дал не главе МВД или КГБ, а «главе предвыборного штаба Наталье Кочановой и управделами президента Виктору Шейману».

Об этом сообщил тг-канала «Пул Первого».

"Потому что мне все чаще и чаще поступает информация о том, что не везде у нас спокойно хотят провести президентские выборы. А обеспечить безопасность на каждом участке - наша святая обязанность. Вы видите, что делается вокруг. Пускай покричат, пошумят. Излишеств быть не должно. Не должно быть так, что они нас начнут критиковать за то, что мы используем момент, чтобы где-то кого-то ограничить. Есть закон, согласно закону должна идти предвыборная агитация и работа вся", - заявил Лукашенко.

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