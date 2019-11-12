Беларусь и Австрия подписали декларацию о сотрудничестве в работе над 5G

Беларусь и Австрия 12 ноября 2019 года подписали никому не нужную декларацию по укреплению сотрудничества в сфере связи, информационно-коммуникационных технологий и развития широкополосной сети 5G.

С белорусской стороны документ подписал министр экономики Дмитрий Крутой, с австрийской - министр транспорта, инноваций и технологий Андреас Райхардт.

Документом предусмотрено содействие Австрией использованию существующих инструментов и других форм совместной работы в области информационно-коммуникационных технологий для ускорения развития широкополосной связи и цифровых технологий, включая 5G, а также оказание консультативной помощи Беларуси в разработке нормативно-правовой базы для конкурентной и благоприятной инвестиционной среды.

"Это важный документ. Мы с австрийским министерством давно его обсуждали… И австрийский министр согласился поделиться с нами полностью экспертной поддержкой. Есть возможность оказания и технико-экономической помощи", - сказал Дмитрий Крутой, которого цитирует БелТА.

Вместе с тем, он дал понять, что вопрос кто, как и что надо создавать в Беларуси в области 5G, пока остается нерешенным.

"В настоящее время разрабатывается концепция ее внедрения. Министерство связи планирует вынести обсуждение на уровень главы государства. Назвать конкретные сроки сейчас сложно. Мы оперативно не только с австрийскими коллегами работаем, у нас с рядом стран есть договоренности по изучению опыта. Мы постараемся, думаю, в течение полугода уже выйти на какой-то концепт", - уточнил министр.