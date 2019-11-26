Белтелеком и Белпочта лишаются монопольных преимуществ

В Беларуси услуги почтовой и фиксированной телефонной связи исключаются из сфер естественных монополий в связи с развитием новых технологий и переходом в цифровую эпоху.

Об этом говорится в комментарии МАРТ РБ к принятым 11 ноября 2019 года поправкам в закон Беларуси «О естественных монополиях».

«Контроль за деятельностью субъектов на данных рынках будет осуществляться в соответствии с нормами антимонопольного законодательства», - говорится в комментарии.

Поправками также предусматривается разделить естественную монополию по передаче и распределению электрической энергии на три более мелкие: передача электрической энергии, ее распределение и оперативно-диспетчерское управление.

Законом закреплены нормы, направленные на увеличение публичности проведения ценовой политики естественных монополий и их регулирования.

«Впервые введены нормы о применении практики публичных слушаний при установлении или изменении тарифов, методологии и правил ее применения; обязанность субъектов естественных монополий осуществлять раздельный учет расходов (затрат), в том числе инвестиций, а также доходов и задействованных активов по видам услуг», - отмечается в комментарии.

МАРТ установит порядок принятия решений об установлении (изменении) цен (тарифов) на услуги естественных монополий.

«Это позволит повысить прозрачность деятельности и регулирования. Законом предусмотрена обязанность субъектов естественных монополий обеспечивать свободный и открытый доступ к информации о результатах своей деятельности, стоимости услуг, порядке их оказания путем размещения информации на своем сайте и в иных источниках. Порядок размещения и объем информации определит МАРТ», - говорится в комментарии.

Поправками в закон также предусмотрена возможность применения превентивных мер реагирования в виде вынесения предупреждения субъектам естественных монополий, государственным органам и иным организациям, их должностным лицам.

Новая редакция Закона вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования – с 23 мая 2020 года.