Последнее обновление: 13.11.2019 17:46

ЕЭК: Доступный роуминг в ЕАЭС требует либерализации межоператорских отношений

Коллегия Евразийской экономической комиссии определила необходимые мероприятия, позволяющие снизить тарифы на услуги мобильной связи в роуминге между странами Евразийского экономического союза.

"Для решения вопросов снижения платы за роуминг потребуется сделать ряд шагов. В частности, необходимо либерализовать межоператорское взаимодействие стран ЕАЭС, минимизировать риски в связи со случаями мошенничества и подмены трафика, снизить стоимость услуги интерконнекта", - говорится в сообщении пресс-службы Евразийской экономической комиссии.

Задача по снижению тарифов на услуги мобильной связи в роуминге между странами ЕАЭС была поставлена на заседании Евразийского межправительственного совета 25 октября в Москве.

Совещание с участием профильных министерств и представителей крупнейших операторов мобильной связи ЕАЭС прошло 5 ноября т.г., в ходе которого операторы высказали мнение, что снижение стоимости роуминга возможно только через либерализацию и удешевление интерконнекта.

"Члены Коллегии были проинформированы о том, что 5 ноября прошло совещание по обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС", - отмечается в сообщении ЕЭК.

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