МИД Беларуси затягивает аккредитацию журналистов иностранных СМИ

Белорусская ассоциация журналистов сообщила о 10 случаях, когда журналисты разных зарубежных изданий направили в МИД Беларуси заявку на получение временной аккредитации для работы в стране, но по прошествии 20-дневного установленного срока на рассмотрение так и не получили ответа.

«В результате этого иностранные журналисты данных зарубежных СМИ пока не могут прибыть в Беларусь для работы. Многие из них ранее уже освещали события в нашей стране, получали аккредитацию МИД», - говорится в сообщении БАЖ.

В пресс-службе Министерства иностранных дел ситуацию объясняют тем, что из-за пандемии коронавируса на заседание не может собраться комиссия, которая принимает решение об аккредитации журналистов.

«Вызывает сомнение, что в XXI веке одно из самых передовых министерств не может провести заседание комиссии с помощью современных средств связи», - отмечается в сообщении.