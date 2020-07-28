Возле здания КГБ в Минске задержаны журналисты tut.by и Belsat

Правоохранители задержали журналистов возле здания КГБ в Минске, которые пришли освещать подачу прошения об изменении меры пресечения Виктору Бабарико.

Сотрудники МВД заявили, что они везут журналистов для проверки их удостоверений. На вопрос, в какое РУВД везут, сотрудники не ответили, заявив, что это может сказать «старший».

Подавать заявление о поручительстве лично планировала Мария Колесникова. Она попросила неравнодушных белорусов выступить поручителями для изменения меры пресечения для Виктора Бабарико.

"Никто не может быть признан виновным без вступившего в силу приговора суда. Это право гарантировано нам Конституцией. Это называется презумпция невиновности. Мы считаем Виктора Бабарико невиновным. Но еще более неприемлемое решение — это заключение его под стражу. И мы будем продолжать бороться с такой мерой всеми законными способами", - говорится в заявлении штаба.

Кроме того, Светлана Алексиевич также заявила, что выступит поручителем за Виктора Бабарико.