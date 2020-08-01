Последнее обновление: 01.08.2020 12:10

В Беларуси за один день задержаны шесть журналистов «Белсата»

В Лиде во время прямой трансляции агитационного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской вечером 31 июля задержаны журналисты телеканала «Белсат» Галина Абакунчик и Владимир Лунев.

Ранее были задержаны корреспонденты «Белсата» Дмитрий Мицкевич и Денис Дзюба, которые транслировали митинг Тихановской в Молодечно (Минская область). При этом, по информации канала, была сломана камера, передает БелаПАН.

Кроме того, в Молодечно задержали журналистов «Белсата» Алеся Силича и Марию Арцыбашеву. На Силича составлен протокол за бело-красно-белую наклейку на автомобиле по статье 18.12 КоАП (нарушение правил эксплуатации транспортного средства). Его оштрафовали на пять базовых величин (135 рублей). Затем Силича и Арцыбашеву отпустили, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

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