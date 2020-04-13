Лукашенко: В телеграм-каналах грязи больше, чем наших голосов

Любое мнение или точку зрения, высказанные в телеграм-каналах и не совпадающие с официальной позицией властей Лукашенко назвал грязью.

«Мне много говорят, что мы там проигрываем Telegram-каналам и прочее. Да, наверное, там грязи больше, чем наших голосов - официальных властей», - заявил сегодня Лукашенко на совещании.

«Но я так подумал, ну что нам, пиариться и начать создавать какие-то Telegram-каналы и там какую-то полужелтую информацию вбрасывать, чтобы там присутствовать… Наверное, это не наш путь», - не решился на войну в телеграме белорусский правитель.

Он напомнил о своем поручении усилить контроль над СМИ, интернет-сайтами, блогерами и телеграм-каналами.

"И своих надо контролировать. И Комитету госбезопасности пожестче здесь, и милиции, и Мининформ пускай смотрит за всеми. Когда побывали здесь международные эксперты, их поубавилось - таких смелых, которые хайповали в интернете на этой беде. Но еще они есть. Их надо ставить на место. И не бояться, что нас обвинят в какой-то недемократичности. Пройдет это все, и мы посмотрим, кто нагнетал психоз", - потребовал Лукашенко.