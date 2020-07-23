В России ответили на угрозу Лукашенко выдворять иностранные СМИ

Союз журналистов России выступает против любых ограничений работы СМИ в Беларуси, в том числе против высылки иностранных журналистов за критические публикации.

Об этом «Газете.Ru» заявил глава организации Владимир Соловьев.

«Мы выступаем против любых ограничений работы журналистов, тем более их высылки. Если такое произойдет, мы будем обсуждать эту тему с международными правозащитными организациями. Мы руководствуемся очень простым понятием: если журналист каким-то образом нарушил закон страны, в которой он работает, то тогда уже возможно рассматривать меры против него. Если он ничего не нарушил и выполняет свой долг, то наказывать его нельзя», — сказал он.

Соловьев добавил, что не замечает в публикациях российских СМИ о президентской кампании в Беларуси призывов к массовым беспорядкам.

«Я таких призывов не замечаю, у каждого свое восприятие. Есть четкие юридические параметры в том, что касается призывов к массовым беспорядкам, – все это могут оценить юристы», — пояснил глава СЖР.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выслать из страны представителей иностранных СМИ. «BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти. Я уже не говорю о тенденциозе. Они же призывают к массовым беспорядкам! », — сказал он на совещании с экономическим блоком страны.