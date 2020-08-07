В Минске задержаны журналисты проекта «Настоящее время»

В Минске задержаны журналисты телеканала «Настоящее время». Силовики пришли за ними в гостиницу «Минск». Об этом репортеры успели сообщить в офис в Прагу.

Задержаны Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк и Юрий Баранюк. Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк — гражданин России. Известно, что журналисты не были официально аккредитованы — соответствующие документы еще находятся на рассмотрении в МИД Беларуси.

Сейчас они находятся в РУВД Московского района Минска. «Настоящее время» направило запросы о задержании своих корреспондентов в МВД Беларуси, передает tut.by.

«Задержанные журналисты «Настоящего времени» честно и профессионально выполняли свою работу по освещению выборов президента Республики Беларусь. Телеканал вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена. Отказ властей своевременно аккредитовать наших журналистов — еще один пример пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на исполнение своей профессиональной деятельности», — прокомментировала задержание репортеров исполняющая обязанности президента медиакорпорации «Радио Свобода/Радио Свободная Европа» Дейзи Синделар.