Последнее обновление: 18.07.2020 08:38

Евросоюз критикует санкции США против "Северного потока - 2"

Евросоюз подверг критике санкционную политику США в связи с санкциями Вашингтона, направленными на противодействие строительству газопровода "Северный поток - 2".

С соответствующим заявлением выступил в пятницу, 17 июля, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Санкции, которые ввел или угрожает ввести Вашингтон, бьют по европейским компаниям, которые ведут "легитимный бизнес", подчеркнул Боррель. Он выразил глубокую озабоченность участившимися случаями применения санкций против европейских компаний и их интересов. "Европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами", - отметил он.

Ранее Восточный комитет немецкой экономики - лоббистская организация, которая представляет интересы фирм из ФРГ, работающих на российском рынке, - с возмущением отреагировал на угрозу США ввести новые санкции против участников проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию. "США попирают ногами свободную и справедливую конкуренцию и без зазрения совести используют санкции для продвижения собственных экономических интересов", - говорится в распространенном в четверг заявлении.

В среду госсекретарь США Майк Помпео пригрозил новыми санкциями участникам проекта "Северный поток - 2". Участники проекта подпадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года, заявил он на брифинге в госдепартаменте. "Это ясное предупреждение предприятиям: выходите из проекта, либо рискуйте получить неприятные последствия", - сказал Помпео. Он уточнил, что дополнительные санкции коснутся не только "Северного потока-2", но и части проекта "Турецкий поток".

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование