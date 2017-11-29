Nord Stream 2 заявил о готовности работать в ЕС при ограничительных мерах

Оператор газопровода «Северный поток-2», через который российский газ по дну Балтийского моря пойдет в ЕС, заявил, что в случае принятия ограничительных мер на европейском газовом рынке будет работать по новым правилам.

«Какими бы ни были правовые рамки, они являются основой, на которым мы должны работать», - заявил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран в интервью «РИА Новости».

В случае если правила на европейском газовом рынке будут изменены, компания — оператор газопровода будет работать в соответствии с новыми правилами.

В начале ноября Еврокомиссия предложила распространить на газопроводы, приходящие в Европу из стран вне ЕС, действие так называемого Третьего энергопакета. Согласно его нормам поставщик не может одновременно владеть газотранспортной инфраструктурой. В пояснении к поправкам указывается, что новые нормы распространяются и на «Северный поток-2», трубопроводный проект «Газпрома».

29 ноября российский вице-премьер Аркадий Дворкович и глава МИД Германии Зигмар Габриэль обсудили применение норм Третьего энергопакета к «Северному потоку-2». После переговоров Дворкович заявил журналистам: «[У России и Германии] одинаковые позиции: мы считаем, что надо реализовывать этот проект, мы считаем, что Третий энергопакет не может применяться» (цитата по «РИА Новости»).

«Северный поток-2» — проект строительства газопровода по дну Балтийского моря для транспортировки в Европу 55 млрд куб. м газа ежегодно. Общая стоимость проекта составляет €9,5 млрд, единственным акционером является «Газпром». Половину стоимости газопровода должны профинансировать пять европейских нефтегазовых компаний — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.