Премьер Польши раскритиковал ФРГ за финансирование «Северного потока-2»

Варшава не одобряет участие Берлина в финансировании российского проекта «Северный поток-2». Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Biznes Alert.

По его словам, внутри правящей партии Польши есть разные мнения об отношениях с Германией. Однако он отметил, что Варшава не будет мириться с «Северным потоком-2».

«Я бы не сказал, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, «Северный поток-2», — сказал премьер-министр.

Варшава считает, что деньги Евросоюза для этого газопровода пойдут на оружие, которое Россия будет использовать на Украине. Кроме того, когда Москва отключит Украину от поставок газа в Европе, то сможет делать со страной все, что захочет. «Именно поэтому мы критикуем Германию», — подчеркнул Моравецкий, передает РБК.

Накануне управление по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) выписало штраф «Газпрому» на 213 млн злотых (€50 млн). Такие меры были предприняты из-за отказа российской компании предоставить UOKiK запрошенные им данные о контрактах, которые были заключены его «дочкой», Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». «Газпром» собирается обжаловать решение антимонопольного ведомства. По мнению компании, запрашиваемые UOKiK данные не имеют отношения к расследованию.

Проект трубопровода предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. По «Северному потоку-2» из России газ будет поступать в Германию, оператором трубопровода является Nord Stream 2 AG (единственный акционер ПАО «Газпром»).