Страны ЕС поддержали компромиссный план регулирования Северного потока-2

Страны Европейского Союза поддержали компромиссный план регулирования Северного потока-2, предложенный Германией и Францией, сказали канцлер Германии Ангела Меркель и один из дипломатов ЕС.

Это, скорее всего, осложнит, но не помешает строительству нового трубопровода Газпрома в Европу.

“Что касается газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Германии и Франции”, - сказала Меркель на пресс-конференции.

Детали соглашения Меркель комментировать отказалась.

Последнее предложение Германии и Франции о внесении изменений в формулировки новой газовой директивы Евросоюза, в том числе Северного потока-2, было одобрено большинством других государств-членов ЕС.

Перед встречей Берлин и Париж, энергетические компании которых инвестировали в новый трубопровод в Балтийском море, расходились в оценке пересмотра газовой директивы [nL5N20270P].

ЕС обсуждала поправки в газовую директиву, которые распространяли внутренние нормы регулирования на морские газопроводы из третьих стран.