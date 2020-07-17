Последнее обновление: 17.07.2020 12:11

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 759 тыс.

За последние сутки в России выявлено 6 406 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, из них 1 663 случая (26,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

«Всего в стране нарастающим итогом выявлено 759 203 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 186 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 12 123 человека», - сообщил 17 июля Координационный центр правительства РФ.

«За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 7 681 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 539 373 человек», - говорится в сообщении.

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