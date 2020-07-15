Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 746 тыс.

За последние сутки в России выявлено 6 422 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, из них 1 708 случаев (26,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

«Всего в стране нарастающим итогом выявлено 746 369 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 156 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 11 770 человек», - сообщил 15 июля Координационный центр правительства РФ.

«За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 10 424 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 523 249 человек», - говорится в сообщении.