Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 739,9 тыс.

За последние сутки в России выявлено 6 248 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, из них 1 531 случай (24,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

«Всего в стране нарастающим итогом выявлено 739 947 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 175 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 11 614 человек», - сообщил 14 июля 2020 года Координационный центр правительства РФ.

«За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 8 804 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 512 825 человек», - говорится в сообщении.