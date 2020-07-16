Последнее обновление: 16.07.2020 11:42

Число случаев заражения в России выросло до 752,7 случаев

За последние сутки в России выявлено 6 428 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, из них 1 549 случаев (24,1%) у активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

«Всего в стране нарастающим итогом выявлено 752 797 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 167 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 11 937 человек», - сообщил 16 июля Координационный центр правительства РФ

«За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 8 443 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 531 692 человек», - говорится в сообщении.

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