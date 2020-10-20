Власти России исключают повторный «отпуск» из-за коронавируса

Федеральные власти не намерены вводить карантин в связи с эпидемией коронавируса. Вариант, при котором Владимир Путин объявляет о режиме нерабочих недель для всей России, как это было весной, не рассматривается.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников.

«Это исключено», — заявил один из собеседников агентства. По его словам, президент прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».

Не планируется сейчас и отдельное обращение Владимира Путина к гражданам в связи с эпидемией коронавируса, как это было в весенний период: президент и так регулярно обсуждает ситуацию и меры по борьбе с коронавирусом на различных совещаниях, сказал федеральный чиновник РБК.

В настоящее время все решения по конкретным мерам борьбы с коронавирусом отданы на откуп регионам, говорит еще один федеральный чиновник. Ситуация везде разная, «пусть покажут, насколько они чувствуют ее, насколько могут справиться». Главное сейчас, по его словам, — это разъяснительная работа с гражданами: чтобы соблюдали меры предосторожности, носили маски, без лишней необходимости не появлялись в людных местах. «Запретить все — простой способ, но это вызовет раздражение людей и бизнеса», — рассуждает собеседник РБК.

На сегодняшний день ни в одном отдельно взятом регионе ситуация не требует введения локдауна, говорит другой федеральный чиновник: «Есть сильная заполняемость коечного фонда, но перегрузки пока нет». Ситуация с заполнением больниц разная, но система здравоохранения «везде держится, не падает».

Ни один губернатор по собственной инициативе не захочет объявлять карантин, уверен собеседник, близкий к руководству одного из регионов: «Вопрос не только в экономике, но и в общественном недовольстве. Люди на улицы выйдут».