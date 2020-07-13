Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 733,6 тыс.

За последние сутки в России выявлено 6 537 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, из них 1 674 случая (25,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

«Всего в стране нарастающим итогом выявлено 733 699 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 104 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 11 439 человек», - сообщил 13 июля 2020 года Координационный центр правительства РФ.

«За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 2 960 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 504 021 человека», - говорится в сообщении.