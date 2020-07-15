Последнее обновление: 15.07.2020 12:59

Пострадавшим от вонючей воды минчанам обнулили счета на воду

Мингорисполком принял решение №2067 об обнулении счетов за воду, выставляемых пострадавшим от вонючей воды жителям Минска.

"В сегодняшних счет-извещениях суммы начислений по указанным услугам обнулены", - сообщил Минскводоканал.

Списки домов, относящихся к зоне влияния сбоя в системе центрального водоснабжения, направлены в организации, которые ведут учет, расчет и начисление платы за ЖКУ и за пользование жилым помещением: ЦИТМ, ТС, организациям, обслуживающим общежития и квартиры, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, жертвами вонючей воды стали жители Фрунзенского и Московского районов Минска.

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