Последнее обновление: 24.07.2020 19:23

Правительство РБ обещает всему Минску воду из подземных источников не ранее 2025 года

Минск в лучшем случае только к 2025 году будет полностью обеспечен питьевой водой из подземных источников.

Об этом сегодня сообщил вице-премьер Владимир Кухарев.

"Что касается Минска, то это довольно серьезный объем работ. Необходимо дополнительно обеспечить доставку для города порядка 180 тыс. куб.м воды ежедневно. Сейчас разработаны программы, идет работа над предпроектной документацией по строительству необходимых сооружений и добуриванию скважин, чтобы столица к 2025 году была полностью обеспечена чистой питьевой водой из подземных источников", - сказал Владимир Кухарев.

Он напомнил, что стоит задача до 2025 года обеспечить все население страны качественной питьевой водой.

"Разработана соответствующая программа, строятся станции обезжелезивания. Так, в 2019 году построено 270 станций, на этот год запланировано не менее 280. Думаю, в ближайшие три года в сельских населенных пунктах мы обеспечим строительство всех станций", - заявил Кухарев.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование