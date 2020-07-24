Правительство РБ обещает всему Минску воду из подземных источников не ранее 2025 года

Минск в лучшем случае только к 2025 году будет полностью обеспечен питьевой водой из подземных источников.

Об этом сегодня сообщил вице-премьер Владимир Кухарев.

"Что касается Минска, то это довольно серьезный объем работ. Необходимо дополнительно обеспечить доставку для города порядка 180 тыс. куб.м воды ежедневно. Сейчас разработаны программы, идет работа над предпроектной документацией по строительству необходимых сооружений и добуриванию скважин, чтобы столица к 2025 году была полностью обеспечена чистой питьевой водой из подземных источников", - сказал Владимир Кухарев.

Он напомнил, что стоит задача до 2025 года обеспечить все население страны качественной питьевой водой.

"Разработана соответствующая программа, строятся станции обезжелезивания. Так, в 2019 году построено 270 станций, на этот год запланировано не менее 280. Думаю, в ближайшие три года в сельских населенных пунктах мы обеспечим строительство всех станций", - заявил Кухарев.