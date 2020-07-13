Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогнозы роста экономик стран Ближнего Востока и Центральной Азии, поскольку они пострадали сильнее, чем ожидалось, из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса.

В регионе, охватывающем около 30 стран - от Мавритании до Казахстана - реальный, или скорректированный с учетом инфляции, ВВП сократится в 2020 году на 4,7%, что на 2 процентных пункта ниже апрельских прогнозов МВФ, говорится в сообщении фонда.

Пандемия сильно поразила такие сектора, как туризм и торговля, в то время как низкие цены на нефть и сокращение добычи оказали давление на финансы экспортеров нефти, передает Reuters.

“Эти факторы привели к более сильному, чем ожидалось, влиянию на активность в первой половине 2020 года, и ожидается, что восстановление будет более постепенным, чем предполагалось ранее, в соответствии с более слабым глобальным восстановлением”, - говорится в отчете МВФ.

Неопределенность в отношении продолжительности пандемии может подвергнуть регион дальнейшей рыночной нестабильности и ограничить способность его правительств рефинансировать около $21 миллиарда долгов во второй половине текущего года, сообщил МВФ.

Углубление неравенства и рост безработицы могут спровоцировать социальные волнения и политическую нестабильность, в то время как потенциальное сокращение числа иностранных рабочих - зачастую подавляющего большинства рабочей силы в странах-экспортерах нефти - может сдержать восстановление экономики региона.