МВФ ухудшил прогноз по росту мирового ВВП в 2022 году до 4,4% - доклад

Международный валютный фонд ухудшил по сравнению со своими октябрьскими оценками прогноз по росту мирового ВВП в текущем году на 0,5 процентного пункта.

Это следует из распространенного во вторник январского доклада МВФ о перспективах развития мировой экономики, передает ТАСС.

Как полагают аналитики фонда, в нынешнем году темпы роста мирового ВВП составят 4,4%, в октябрьском прогнозе этот показатель равнялся 4,9%. В 2023 году МВФ ожидает роста на 3,8%. В минувшем году, по подсчетам аналитиков фонда, мировая экономика выросла на 5,9% (показатель не изменился по сравнению с октябрьским прогнозом).

«Мировая экономика вступает в 2022 год в более слабом положении, чем ожидалось ранее. По мере распространения нового омикрон-штамма COVID-19 страны вновь ввели ограничения на передвижение. Рост цен на энергоносители и перебои в поставках привели к более высокой и широкой инфляции, чем ожидалось, особенно в США, а также во многих странах с формирующимся рынком и развивающейся экономикой. Продолжающийся спад в секторе недвижимости Китая и более медленное, чем ожидалось, восстановление частного потребления также ограничивают перспективы роста», - поясняется в докладе.

В МВФ добавили, что ухудшение прогноза по росту мирового ВВП «в основном отражает прогнозируемое снижение [роста] в двух крупнейших экономиках» - США и Китае. Кроме того, отметили авторы доклада, довольно высокая инфляция будет сохраняться дольше, чем предполагалось, в связи с перебоями в цепочках поставок и высокими ценами на энергоносители. «Инфляция должна постепенно снижаться по мере ослабления дисбаланса спроса и предложения в 2022 году и принятия ответных мер в рамках денежно-кредитной политики в ведущих экономиках», - подчеркивается в отчете.

Появление новых штаммов коронавируса, продолжили в фонде, может «вызвать новые экономические потрясения». В МВФ указали на возможность появления «глобальных рисков, поскольку геополитическая напряженность остается высокой, а продолжающаяся чрезвычайная ситуация в сфере климата означает, что вероятность крупных стихийных бедствий остается повышенной».

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат в связи с публикацией доклада заявила, что в мире экономический «рост замедляется, поскольку экономика борется с перебоями в поставках, повышением инфляции, рекордной задолженностью и постоянной неопределенностью». «Продолжающееся восстановление мировой экономики сталкивается с многочисленными проблемами, поскольку начинается третий год пандемии. Быстрое распространение омикрон-штамма привело к возобновлению ограничений передвижения во многих странах и росту нехватки рабочей силы. Перебои в поставках по-прежнему оказывают давление на [экономическую] активность и способствуют росту инфляции, дополняя давление, связанное с высоким спросом и повышенными ценами на продукты питания и энергоносители. Более того, рекордная задолженность и растущая инфляция ограничивают возможности многих стран по устранению новых экономических потрясений», - написала она в своем блоге на сайте МВФ.

Аналитики МВФ отмечают, что темпы экономического восстановления в разных государствах будут отличаться друг от друга в зависимости от ряда факторов. В их числе ситуация с пандемией и последствия, которые она оказала на экономику каждой отдельно взятой страны.

Так, темпы роста ВВП стран с развитой экономикой в текущем году, как ожидается, составят 3,9% (ухудшение на 0,6 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом), а в 2023 году - 2,6% (улучшение на 0,4 п. п.). В частности, экономика США, согласно оценкам, после роста на 5,6% в 2021 году увеличится в 2022 году только на 4% (ухудшение на 1,2 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом) и на 2,6% (улучшение на 0,4 п. п.) в 2023 году.

Прогноз по росту экономики еврозоны в 2022 году был пересмотрен в сторону понижения - с 4,3% до 3,9%. В следующем году, как считают эксперты, ВВП европейских стран увеличится на 2,5%. Рост ВВП еврозоны в 2021 году, по их подсчетам, составил 5,2%.

Темпы роста ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся государств в 2022 году ожидаются на уровне 4,8% (ухудшение на 0,3 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом), в 2023 году - 4,7% (улучшение на 0,1 п. п.). В этой группе наибольшего роста ВВП в 2022 году эксперты ожидают в Индии - на 9%. Темпы роста ВВП Китая, по оценкам фонда, составят в нынешнем году 4,8% (ухудшение на 0,8 п. п. по сравнению с октябрьским прогнозом), в 2023 году - 5,2% (ухудшение на 0,1 п. п.). В 2021 году ВВП КНР, согласно оценкам МВФ, увеличился на 8,1%.