МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП

Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1% до 3,3% и на 0,2% в 2021 году до 3,4%.

Обновленные данные опубликованы в январской версии доклада «Перспективы развития мировой экономики». В октябре 2019 года МВФ прочил мировой экономике рост в 3,4% в 2020 году и 3,6% в 2021 году.

«Пересмотр темпов роста в сторону понижения отражает главным образом неожиданные негативные изменения в экономической активности в нескольких странах с формирующимся рынком, прежде всего в Индии, которые привели к переоценке перспектив роста на следующие два года. В некоторых случаях эта переоценка также отражает последствия повышения социальной напряженности», - говорится в пресс-релизе МВФ.

МВФ также отметил, что сохраняются значительные риски недостижения прогнозируемых темпов роста, в том числе связанные с обострением геополитической напряженности, особенно между США и Ираном, усилением социальной напряженности, дальнейшим ухудшением отношений между США и их партнерами по торговле и углублением экономических трений между другими странами.

«Реализация этих рисков может привести к быстрому ухудшению настроений, вызывая падение мирового экономического роста ниже прогнозируемых в базисном сценарии темпов», - подчеркивается в сообщении.