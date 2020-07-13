Армения на месяц продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Армения приняла решение о продлении чрезвычайного положения до 12 августа с целью предотвратить распространение коронавируса на фоне большого числа инфицированных.

Бывшая советская республика уже несколько раз продлевала чрезвычайное положение, однако в стране в середине мая возобновил работу общественный транспорт, были открыты магазины, торговые центры, кафе и рестораны.

Власти приняли решение о возобновлении работы некоторых секторов экономики, опасаясь усугубления экономического кризиса и в надежде поправить социальное положение граждан, пострадавших от последствий пандемии, передает Reuters. По прогнозу властей, экономика в этом году сократится на 4%.

При этом границы страны остаются закрытыми, нет авиасообщения с зарубежными странами, и граждане обязаны носить маски в публичных местах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который вместе с семьей переболел коронавирусом, в прошлом месяце предупредил, что в стране вновь могут быть введены жесткие ограничения, если жители не будут следовать установленным в ходе пандемии требованиям.

Число инфицированных выросло в Армении выросло в понедельник до 32.151, что является самым высоким показателем в регионе Южного Кавказа. Число умерших возросло до 573.