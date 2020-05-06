Главы МИД Беларуси и Польши обсудили альтернативную нефть, саммит ВП и коронавирус

Главы МИД Беларуси и Польши обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая пути наращивания торгово-экономического взаимодействия двух стран и диверсификации поставок энергоресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РБ по итогам телефонного разговора Владимира Макея с Яцеком Чапутовичем.

«Министры обсудили белорусские и польские предложения по дальнейшему совершенствованию ВП, график предстоящих мероприятий, включая подготовку к саммиту Восточного партнерства», - говорится в сообщении.

При этом Макей напомнил о предложении провести саммит Восточного партнерства Минске с целью обсуждения перспективных направлений реализации этой инициативы в период после 2020 года.

«Министры подчеркнули важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на основе принципа солидарности в реагировании на общие вызовы. Стороны с удовлетворением отметили налаженное интенсивное сотрудничество по преодолению вспышки COVID-19: от оказания Польшей добрососедской помощи Беларуси до прямого взаимодействия систем здравоохранения двух стран», - подчеркивается в сообщении.

В ходе беседы был также затронут комплекс вопросов взаимодействия Беларуси и Европейского союза.