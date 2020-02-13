Для Польши москаль в Минске страшнее усатого дьявола

Польша всегда старалась поддерживать основы белорусской государственности и развитие гражданского общества, а не режим президента страны Александра Лукашенко. И возможности продолжать такую политику есть.

Об этом в своей статье для издания «Rzeczpospolita» написал экс-посол Польши в Беларуси Лешек Шерепка, передает Rubaltic.ru

По его словам, перед президентскими выборами, запланированными на декабрь 2010 года, белорусско-российские отношения резко ухудшились. Москва отказалась от поставок нефти по льготным правилам и подняла цену на газ. В российских СМИ началась скоординированная кампания, дискредитирующая белорусского лидера.

«Президент Александр Лукашенко начал борьбу, пытаясь обеспечить альтернативные источники энергопоставок. Кстати, он сделал несколько незначительных жестов в сторону ЕС, которые, однако, были замечены в Брюсселе. Минск посетили главы дипломатии Польши и Германии, которые в обмен на изменение вектора интеграции предложили значительную финансовую помощь», — пишет дипломат.

Он отметил, что современная политическая ситуация в Беларуси напоминает события десятилетней давности. Президентские выборы запланированы на лето текущего года, Россия вновь отказала в поставках нефти по льготным условиям. Страну на днях посетил госсекретарь США Майк Помпео.

«До дня голосования Лукашенко, играя c поддержкой Запада, достиг соглашения с Москвой по спорным вопросам. Он жестоко разогнал уличные протесты, несколько сотен человек были отправлены в тюрьму. Диктатор публично заявил, что его вот-вот cтошнит от этих постоянных разговоров о демократии. И сейчас, как в 2010, Лукашенко постарается использовать в переговорах с Россией поддержку Запада», — заявил экс-посол.

В публикации он упоминает своею книгу «Лица Беларуси», где писал о том, что белорусская армия фактически является частью российской. В качестве примера Шерепка приводит проведенные совместные учения «Запад», «которые доказывают, что белорусская армия готовится выполнять задачи, имеющие мало общего с защитой суверенитета республики».

«В настоящее время белорусский солдат и российский солдат различаются только по форме и нашивкам. Игнорирование этого факта в реальной конфликтной ситуации может иметь фатальные последствия», — пишет Шерепка.

По мнению дипломата, недавние заявления политиков правящей коалиции в Польше подтверждают факт того, что в стране возвращаются к старым, скомпрометированным идеям.

«Они говорят о том, что из-за российской угрозы Беларусь вскоре станет приоритетом польской дипломатии, и что для Лукашенко нужно создать альтернативу. Они действуют по принципу «лучше, чтобы в Минске сидел дьявол, чем москаль», — заявил Шерепка.

Он добавил, что эта политика строилась на ложных основаниях, так как Лукашенко является неотъемлемой частью «русского мира». Президент Беларуси убежден, что Запад представляет большую угрозу его власти, чем Россия. Кроме того, он заинтересован в финансах, технологиях и поддержке Запада во фракционной борьбе с Москвой, но не в интеграции на условиях Евросоюза.

«Это вовсе не значит, что Беларусь не должна быть приоритетом для Польши. Однако не из-за России, а из-за общей истории, общих границ и многочисленных национальных меньшинств с обеих сторон. Так было на протяжении многих лет», — отметил экс-посол.

Шерепка подчеркнул, что у Запада есть шанс помочь белорусскому обществу, только если он навяжет Лукашенко собственный календарь и политическую повестку дня, а не будет соответствовать его ожиданиям.