Последнее обновление: 22.08.2020 16:34

Польша заявила о недопустимости вмешательства внешних сил в дела Беларуси

В Польше считают необходимым избежать вмешательства во внутренние дела Беларуси со стороны других государств, следует из сообщения польского МИД.

В МИД Польши также призвали белорусские власти воздержаться от насилия и приступить к диалогу с оппозицией и гражданским обществом, передает РБК.

«Мы видим надобность в привлечении ОБСЕ при возможной поддержке Европейского Союза для потенциального посредничества, чтобы найти выход из ситуации», — заявили в ведомстве.

В Варшаве сообщили, что поддерживают инициативы, нацеленные на помощь независимым СМИ, борцам за права человека и жертвам насилия в Беларуси.

«Мы также подчеркнули, что Европейскому Союзу нужно быть готовым предоставить позитивное предложение, повестку реформ и экспертизу, если эта страна продемонстрирует готовность к реформам», — говорится в сообщении польского МИДа.

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