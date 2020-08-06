Литва и Польша призывают Лукашенко не применять избыточную силу на выборах

Литва и Польша поддерживают независимость и сохранение суверенитета Беларуси, но с беспокойством следят за ситуацией в синеокой.

Развитие событий накануне выборов в Беларуси обсудили главы МИД Литвы и Польши Линас Линкявичюс и Яцек Чапутович, сообщил МИД Литвы.

"В ходе беседы еще раз было отмечено, что очень важно, чтобы властные структуры Беларуси не применяли избыточную силу против оппозиции и СМИ", - говорится в сообщении.

По мнению Линкявичюса, день после выборов может стать определяющим.

"Министры также отметили потенциальную возможность для Беларуси подключиться и к деятельности созданного недавно "Люблинского треугольника", - отмечается в сообщении.

В треугольник входят Литва, Польша и Украина.