Литва и Польша призывают Лукашенко не применять избыточную силу на выборах

Литва и Польша поддерживают независимость и сохранение суверенитета Беларуси, но с беспокойством следят за ситуацией в синеокой.
Развитие событий накануне выборов в Беларуси обсудили главы МИД Литвы и Польши Линас Линкявичюс и Яцек Чапутович, сообщил МИД Литвы.
"В ходе беседы еще раз было отмечено, что очень важно, чтобы властные структуры Беларуси не применяли избыточную силу против оппозиции и СМИ", - говорится в сообщении.
По мнению Линкявичюса, день после выборов может стать определяющим.
"Министры также отметили потенциальную возможность для Беларуси подключиться и к деятельности созданного недавно "Люблинского треугольника", - отмечается в сообщении.
В треугольник входят Литва, Польша и Украина.