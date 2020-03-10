Последнее обновление: 10.03.2020 14:01

Польша ввела бесплатные визы для активной молодежи Беларуси

Министр иностранных дел Польши, не дожидаясь вступления в силу соглашения об упрощении визового режима для граждан Беларуси, принял решение о введении нулевой тарифной ставки за прием и рассмотрение визовых анкет на получение шенгенских виз для молодых белорусов.

Как сообщается в пресс-релизе посольства Польши в Беларуси, от оплаты за прием и рассмотрение визовых анкет на получение шенгенских виз в польских консульских учреждениях на территории Беларуси освобождены дети от 6 до 18 лет и молодежь до 25 лет, принимающая участие в семинарах, конференциях, спортивных, культурных или образовательных мероприятиях, которые организованы некоммерческими организациями.

Нулевая тарифная ставка консульского сбора действует исключительно на территории Беларуси до 31 декабря 2020 года, передает БелаПАН.

«Заявители не освобождаются от обязанности оплаты в случае повторного приема и рассмотрения визовых анкет на получение шенгенских или национальных виз», — подчеркнули в польском посольстве.

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