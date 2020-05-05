Третий этап репетиционного тестирования в Беларуси стартует 19 мая в онлайне

Третий этап репетиционного тестирования в Беларуси стартует 19 мая и пройдет в режиме онлайн на сайте Республиканского института контроля знаний.

"С 19 мая всем желающим будет предоставлена возможность принять участие в третьем этапе репетиционного тестирования в электронном формате в онлайн-режиме на сайте РИКЗ", - говорится в сообщении института.

Для участия в РТ абитуриентам необходимо зарегистрироваться в своем личном кабинете на сайте РИКЗ.

"При регистрации можно будет воспользоваться одной или несколькими свободными оплатами, которые были возвращены при отмене ранее запланированных сеансов репетиционного тестирования, или произвести оплату посредством системы "Расчет" (ЕРИП)", - пояснил институт.