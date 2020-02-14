Минобр Беларуси не планирует менять пороговые значения баллов ЦТ

Министерство образования Беларуси не планирует менять пороговых значения баллов ЦТ в этом году.

"Вопрос приема затрагивает большое количество граждан… на текущий момент мы склоняемся к тому, чтобы сохранить пороговое значение на уровне прошлого года", - заявил сегодня начальник главного управления профобразования Минобра РБ Сергей Касперович.

В свою очередь, директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк сообщил, что изменения в тестах в этом году будут незначительными.

«Это расширение вариативности выбора ответа. Ранее по одной части предметов ЦТ мы использовали 5 возможных вариантов ответа, а по другой - четыре. Теперь там, где было 4, добавили еще один вариант», - сообщил Миксюк, которого цитирует БелТА.

«Второй момент касается математики и физики. У нас раньше было 30 заданий в тесте. В этом году добавили еще два задания первого уровня сложности для того, чтобы более объективно оценивать, скажем так, не сильно подготовленных абитуриентов, а также уменьшить дискретность набираемых баллов за определенное количество верных ответов. То есть это опять же на пользу всем абитуриентам".