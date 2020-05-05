Житель Гомеля «заработал» 1 млн. российских рублей и $10к на криптовалютах

Житель Гомеля развел жителя России на 1 млн. российских рублей и $10 тысяч на операциях с криптовалютами, сообщил Следственный комитет РБ

«По данным следствия, 28-летний житель Гомеля познакомился с 34-летним жителем России на интернет-форуме по приобретению криптовалют. В период с 2017 по 2019 годы, во время общения в мессенджере, белорус под предлогом получения прибыли от покупки и перепродажи криптовалюты и иными предлогами получил от гражданина России около 1 миллиона российских рублей и 10 тысяч долларов США», - сообщил СК РБ.

«Доверчивый россиянин перечислял деньги виртуальному знакомому путем банковских переводов. Когда житель Беларуси перестал выходить на связь, потерпевший направил по электронной почте сообщение в Следственный комитет», отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

«В настоящее время подозреваемый отбывает наказание за ранее совершенное мошенничество. С его участием запланировано проведение следственных действий. Расследование продолжается», - говорится в сообщении.