Следственный комитет РБ: Преступники уходят в криптовалюту

Следственный комитет Беларуси прогнозирует увеличение числа киберпреступлений и рост использования преступниками криптовалюты.

Об этом сегодня сообщил замначальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления СК Дмитрий Петко.

"Мы ожидаем роста киберпреступлений в целом, роста их разнообразия, а также роста использования криптовалюты в преступной деятельности", - сказал Петко в пресс-центре БелТА.

Он признал, что криптовалюта предоставляет условную анонимность, позволяет регистрировать неограниченное количество кошельков без указания персональных данных, ее сложнее изъять.

Вместе с тем, "по ряду уголовных дел обвиняемые добровольно реализовали свою криптовалюту в целях возмещения ущерба", - похвалился представитель СК РБ.

"Очевидно, что расследовать такие преступления в рамках одного государства невозможно. Даже если преступник, находясь в Беларуси, совершил атаку на белорусское предприятие, он все равно, как правило, использует иностранные IP-адреса, какие-то интернет-сервисы, платежные средства", - пояснил Петко.

В прошлом году СК исполнил просьбы об оказании правовой помощи, поступившие из 25 государств. Белорусская сторона направляла такие просьбы в 73 государства.

По данным МВД, в 2019 году значительно выросло число зарегистрированных киберпреступлений - до 10,5 тыс., в 2018-м их было свыше 4,7 тыс. Более двух третьих из зафиксированных в прошлом году преступлений относятся к хищениям путем использования компьютерной техники.

Число преступлений против информационной безопасности возросло в целом по стране в 2,2 раза. Обусловлено это, по мнению правоохранителей, увеличением количества фактов несанкционированного доступа к компьютерной информации - с 912 до 2185. Сотрудники подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили более 1,8 тыс. лиц, виновных в совершении преступлений. К уголовной ответственности привлекли более 1,4 тыс.