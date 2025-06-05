Цены на нефть эталонных марок утром в четверг снижаются на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы.

Августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 до $64,71 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,77 до $64,86 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,33 до $62,52 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,56 до $62,85 за баррель.