Последнее обновление: 05.06.2025 17:08

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг снижаются

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг снижаются на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы.

Августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 до $64,71 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,77 до $64,86 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,33 до $62,52 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,56 до $62,85 за баррель.

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