Минфин Беларуси переключился на рублевые облигации

Минфин Беларуси на фоне резкого падения спроса на валютные облигации переключился на рублевые заимствования для обслуживания внутреннего госдолга.

Ведомство сообщило, что за 7 месяцев 2020 года реализация валютных облигаций на внутреннем рынке страны составила $210 млн. Аналогичный объем реализации (размещения) был зафиксирован и по итогам 6 месяцев. Нулевой объем продаж в июле объясняется тем, что еще к 1 июля Минфин распродал все состоявшиеся выпуски валютных облигаций, объявленные в текущем году.

Всего в текущем году Минфин размещал 5 выпусков валютных облигаций, два из которых – 267 и 268 были признаны несостоявшимися. Вместе с тем, ведомству удалось распродать три номинированных в долларах США выпуска бумаг (265, 266 и 269) на общую сумму в $210 млн.

Вместе с тем, 2 июля после долгого перерыва (с декабря 2017 года) Минфин провел непубличное размещение двух рублевых выпусков облигаций на общую сумму 200 млн. рублей. Объем каждого из выпусков составил 100 млн. рублей, доходность – ставка рефинансирования минус 1 процентный пункт. Сроки обращения – 3 года и 5,5 лет.

Размещение двух выпусков осуществлялось методом прямой продажи. На вторичном рынке данные облигации не торгуются.

Следует отметить, что 2 июля с неожиданным выпуском облигаций на рынок вышел и Нацбанк Беларуси. НБ РБ не сообщал о проведении этого выпуска, размещение которого, скорее всего, осуществлялось методом прямой продаж по договору. Размещенный объем составил 123,48 млн. рублей.

Таким образом, только в один день Минфин и Нацбанк собрали 333,48 млн. рублей для финансирования неких срочных мероприятий.