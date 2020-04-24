В Минприроды РБ не ждут повышения радиационного фона из-за пожаров в районе Чернобыля

Минприроды Беларуси не видит предпосылок для ухудшения радиационной обстановки в Беларуси из-за пожаров в Чернобыльской зоне в Украине.

"В связи с тем, что на ближайшие дни планируется северо-западный и западный перенос воздушных масс, предпосылок для ухудшения радиационной обстановки не наблюдается", - заявил начальник службы радиационного мониторинга Минприроды РБ Михаил Коваленко.

Радиационная обстановка на территории Беларуси остается стабильной, превышения радиационных параметров не зафиксировано.

"По данным стационарных пунктов наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха и пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, расположенной в зоне влияния Чернобыльской АЭС и Ровенской АЭС, превышений мощности дозы гамма-излучения над установившимися многолетними значениями не выявлено. Уровни мощности дозы, уровни суммарной бета-активности, содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствовали установившимся многолетним значениям", - пояснил Михаил Коваленко, которого цитирует БелТА.

Ранее, власти Украины заявили, что несмотря на то, что пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС фактически подобрались на расстояние до 2 км до самой станции, не было зафиксировано существенного повышения радиационного фона.