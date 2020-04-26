Последнее обновление: 26.04.2020 11:36

Лукашенко задумался над рекультивацией зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС

Лукашенко решил начать рекультивацию 30-ти километровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС и поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям доложить обстановку.

"Это небольшой кусок земли. Но что там будет завтра-послезавтра, какие перспективы? Надо посмотреть, каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять? Нельзя бросать ни одного гектара земли", - заявил сегодня Лукашенко на полях Наровлянского района.

Он сказал, что летом намерен сам побывать в зоне отчуждения.

«Мы договорились о том, что до ближайшего времени, до моего посещения 30-километровой зоны мы определимся, что же мы будем в заповедной зоне дополнительно производить (может еще 1-2 направления придумаем) или остановимся на существующих трех-четырёх. Если остановимся - мы поддержим эти направления и основные средства будем не распылять, а комплексно направлять, чтобы развивать здесь территории. Если решим, еще 1-2 направления развивать, то и их мы будем финансировать. Пришло время очень активно осваивать этот край. Я уже предложил, Брагин, Наровля, Хойники - подумать о создании многопрофильных объединений, холдингов», - уточнил свои планы белорусский правитель.

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