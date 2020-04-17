Последнее обновление: 17.04.2020 11:29

Белавиа эвакуирует граждан за их же счет с рентабельностью 3%

Министерство финансов Беларуси оплатит эвакуационные чартеры авиакомпании «Белавиа», однако этот вовсе не означает, что возвращение домой будет бесплатным.

Согласно подписанному указу №128 от 16 апреля 2020 года, эвакуированные граждане Беларуси должны будут возместить бюджетные средства, затраченные на выполнение эвакуационных рейсов. Причем, возмещать деньги придется не по себестоимости, а с наценкой, позволяющей авиакомпании немного заработать на собственных гражданах.

«…«Белавиа» обеспечить эвакуационные рейсы граждан Республики Беларусь, затраты по которым формировать с рентабельностью 3 процента», - говорится в документе.

Облегчением может стать тот факт, что деньги не потребуется платить вперед или возвращать сразу по возвращению в страну. Государство разрешает вернувшимся добровольно покрыть расходы до конца года. Далее, в дело вступит судебная система.

Как сообщалось, указ разрешает дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Беларуси за рубежом осуществлять приобретение товаров первой необходимости, продуктов питания, другие неотложные расходы для граждан, находящихся в сложной ситуации за рубежом в странах с особо напряженной эвакуационной обстановкой.

Эти расходы будут покрываться за счет средств республиканского бюджета.

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