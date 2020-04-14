Количество авиарейсов в Национальном аэропорту Минска упало на 76%

Количество рейсов, которые обслуживает Национальный аэропорт Минск, за прошедший с 15 марта месяц упало на 76% из-за экспансии пандемии коронавируса.

«… после 15 марта 2020 авиакомпании стали массово отменять запланированные авиарейсы. До этой даты аэропорт обслуживал 100% запланированных рейсов, а далее падение стало стремительным и достигло в среднем 76% отмененных рейсов от заявленных в расписании полетов», - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

В настоящее время аэропорт обслуживает в среднем 15-16 пассажирских рейсов (прилет+вылет) и 3 грузовых рейса в сутки. Если сравнивать с апрелем прошлого года, то в среднем в сутки аэропорт обслуживал 120-125 рейсов.

Всего за I квартал нынешнего года авиапредприятие обслужило 938 701 пассажира (+0,2%) и 5 864 авиарейса (- 4,5%). Кроме того, аэропорт принял и обработал более 4792 тонн авиационных грузов, что на 32,6% превышает показатели работы за аналогичный период 2019 года.

В период с 1 по 30 апреля в подразделениях аэропорта объявлен простой не менее, чем на 10 дней в соответствии с графиками сменности.