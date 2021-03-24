Госдума РФ проголосовала за обнуление сроков Путина

Госдума России в среду, 24 марта, приняла в третьем чтении поправки, приводящие избирательное законодательство в соответствие с новыми нормами Конституции РФ.

Помимо прочего, поправки дают право нынешнему президенту Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на пост главы государства.

Так, согласно законопроекту, должность президента можно занимать не более двух сроков, но это ограничение "не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию".

Оппозиция и ее сторонники обвиняют 67-летнего Путина в стремлении стать пожизненным президентом.