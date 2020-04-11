Новое соглашение ОПЕК+ будет действовать 2 года

Глава Минэнерго России Александр Новак в пятницу вечером подтвердил информацию об условиях новой сделки ОПЕК+, участие в которой принимают 23 страны.

В течение первых двух месяцев, с мая по июнь, сокращение добычи составит 10 млн баррелей в сутки. С начала июля добыча будет частично восстановлена и сокращение будет ограничено 8 млн баррелей в сутки. В 2021 году квота для стран-участниц будет ограничена 6 млн баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на два года, до 1 мая 2022 года.

Новак подчеркнул, что при необходимости участники соглашения могут принять дополнительные меры для стабилизации ситуации на рынке, передает РБК.

«Нам нужно будет мониторить ситуацию на рынке, она будет меняться. И в случае необходимости будут приниматься либо дополнительные меры, либо будет более быстрыми способами восстанавливаться добыча в странах», — заявил министр.